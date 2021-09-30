بالفيديو.. ولي عهد دبي يفتتح «إكسبو 2020 دبي»: العالم بأسره يلتقي على أرض الإمارات

الرياض - محمد عبدالله - وقال حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في لحظة الافتتاح: «اليوم يلتقي العالم بأسره على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.. واليوم نشهد معاً انطلاقة جديدة، نفتتح على بركة الله إكسبو 2020 دبي والله ولي التوفيق».

وشهد حفل الافتتاح حضور نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات المهمة.

ويشارك في الحفل نخبة من الفنانين العرب، مثل محمد عبده، والفنانة الإماراتية أحلام والفنان حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020 دبي، والنجمة الإماراتية الصاعدة ألماس، والمغنية اللبنانية الأميركية ميساء قرعة.

ويعتبر جناح المملكة ثاني أكبر جناح في «إكسبو »2020 دبي بمساحة إجمالية تبلغ 13.059 متر مربع، وفق تصميم مبتكر ومستدام، حاصل على شهادة الريادة البلاتينية في تصميمات الطاقة والبيئة، وفقًا للعربية.

وتأتي مشاركة السعودية تحت شعار «رؤية سعودية ملهِمة لمستقبل مشترك»، ليقدم الجناح السعودي لمحة عن مستقبل المملكة في ظل رؤية 2030؛ حيث يأخذ الزائر جولة من خلال استخدام التقنية الحديثة، للتعبير عن طموحات السعودية من خلال أربع ركائز رئيسية: الناس، الطبيعة، التراث، والفرص.

اقرأ أيضًا:

انطلاق حفل افتتاح «إكسبو 2020 دبي» بحضور نخبة من فناني العرب والعالم