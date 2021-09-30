ضبط 3 آلاف قطعة أنواط ورتب وشعارات عسكرية مخالفة بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - قالت إمارة منطقة الرياض، إن اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة المنطقة ضبطت 3 آلاف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات حيالها.

شارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الحرس الوطني والتجارة ورئاسة أمن الدولة وأمانة منطقة الرياض وشرطة وجوازات المنطقة وقوة المهمات الخاصة ومكتب العمل في الرياض، وفق حساب الإمارة بموقع «تويتر».

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