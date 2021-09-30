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بالفيديو.. الفنان محمد عبده يشارك في حفل افتتاح «إكسبو 2020 دبي»

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الرياض - محمد عبدالله - شارك الفنان القدير محمد عبده، في حفل افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي» العالمي؛ حيث يشارك نخبة من الفنانين العرب والعالم في الحفل.

وقدم الفنان محمد عبده أغنية في بداية الحفل الكبير الذي تستضيفه دولة الإمارات.

وشهد حفل الافتتاح حضور نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات المهمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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