بالفيديو.. الفنان محمد عبده يشارك في حفل افتتاح «إكسبو 2020 دبي»

الرياض - محمد عبدالله - شارك الفنان القدير محمد عبده، في حفل افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي» العالمي؛ حيث يشارك نخبة من الفنانين العرب والعالم في الحفل.

وقدم الفنان محمد عبده أغنية في بداية الحفل الكبير الذي تستضيفه دولة الإمارات.

وشهد حفل الافتتاح حضور نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات المهمة.

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