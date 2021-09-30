شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يؤكد أهمية توحيد الرؤى وتوجهات الشأن الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة في الرياض اليوم، بوزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وذلك على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يقام في "واجهة الرياض" كأكبر معرض كتاب في تاريخ المملكة.

ورحب سموه في بداية اللقاء بنظيرته المصرية، مؤكداً حرص المملكة على تعزيز التعاون بين المملكة وجمهورية مصر في ظل ما يربط الشعبين الشقيقين من روابطٍ ثقافية متجذرة عبر التاريخ، مشدداً على أهمية العمل المشترك لتعزيز دور الكتاب كوعاءٍ ثقافي هام.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية مصر العربية، وأهمية توحيد الرؤى والتوجهات في الشأن الثقافي بما يخدم هذا القطاع بين البلدين الشقيقين.