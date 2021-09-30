شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة أوجه التعاون الثقافي بين المملكة والعراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم، بنظيره معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار بجمهورية العراق الدكتور حسن ناظم، وذلك على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 الذي يقام في "واجهة الرياض".

ورحب سمو الأمير في بداية الاجتماع بنظيره العراقي، مشيراً إلى أن اختيار العراق ضيف شرف لأكبر معرض كتاب بتاريخ المملكة يعكس حجم العلاقة العميقة والمتينة بين البلدين الشقيقين، والروابط الثقافية والتاريخية المتجذرة التي تربط الشعبين السعودي والعراقي، مؤكداً حرص المملكة على تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين المملكة والعراق في العديد من المجالات الثقافية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية العراق، وتوحيد الرؤى والتوجهات في الشأن الثقافي في المنظمات الدولية.