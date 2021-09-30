شكرا لقرائتكم خبر حلة جديدة لمعرض الرياض الدولي للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد توقف إجباري فرضته جائحة كورونا يعاود معرض الرياض الدولي للكتاب، جمع القراء بالكتب على امتداد واجهة الرياض بمساحة تتجاوز 36 ألف م2، وينظم اللقاء للمرة الأولى وزارة الثقافة، وبحلة جديدة تواكب رؤية 2030، تنطلق اليوم فعالياته بوصفه أحد أكبر المهرجانات الثقافية في السعودية.

وجهزت هيئة الأدب والنشر والترجمة بالتنسيق مع الناشرين معرضا افتراضيا، سيتزامن مع انطلاقة المعرض الرسمية، يتاح من خلاله طلب الكتب الكترونيا، وتستهدف هذه الخدمة الجديدة المهتمين بالكتب وعشاقها ممن لم يتمكنوا من زيارة المعرض حضوريا.

وفي خطوة نحو تسهيل إجراءات زيارة المعرض، أعلن عن الاكتفاء بإبراز تطبيق توكلنا للدخول، بعد أن اشترط سابقا حجز تذاكر مجانية لدخول المعرض، حرصا من الهيئة على سلامة الجميع.

يشارك في المعرض بحلته الجديدة، 1000 دار نشر تنتمي إلى 28 دولة من مختلف قارات العالم، وسيضم المعرض مناطق مخصصة لأعمال الناشرين.

التجديد والتنظيم

- الآن: وزارة الثقافة

- قبل: وزارة الإعلام

المكان

- الآن: واجهة الرياض

- قبل: معرض الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

الزمان

- الآن: من 1 إلى 10 أكتوبر

- قبل: من 14 إلى 24 مارس