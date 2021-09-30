خادم الحرمين يتلقى رسالة تهنئة من الرئيس الأمريكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة تهنئة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وأعرب عن أطيب تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، مشيداً بالعلاقات الدائمة بين البلدين والممتدة على مدى ثمانية عقود، وأنها لا تزال تشكل حجر زاوية للاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، وتطلع لمواصلة العمل المشترك في العديد من المجالات.

إلى ذلك هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

من جهة ثانية تلقى ولي العهد اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى بحث عدد من قضايا ومستجدات الأحداث في المنطقة. كما تم خلال الاتصال، الاتفاق على أهمية الحفاظ على السلام في المنطقة ودعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار.