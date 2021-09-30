تأسيس أول جمعية مهنية للتراث العمراني

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وجاء تأسيس الجمعية تحت مظلة استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان أخيرا، والتي تستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية وفي عموم مناطق المملكة، وتشمل تكوين 16جمعية مهنية في ثلاثة عشر قطاعا ثقافيا.
وشملت قائمة مؤسسي جمعية التراث العمراني كلا من: عبدالرحمن الغامدي، يحيى العمري، المهندس عبدالله الرفاعي، المهندس حسين الحرز، عبدالله السواط، سلطان الشمري، الدكتور عبدالسلام المشيقح، فهد اللحيد، وفهد الوهيبي.
مجلس إدارة الجمعية:
- الأميرة الدكتورة نوف بنت محمد بن فهد رئيسا
- الدكتور سامي عنقاوي عضوا
- المهندس أنس صيرفي عضوا
- وائل الدغفق عضوا
- المهندس مبارك السلامة عضوا
- المهندس فهد آل عبدالعزيز عضوا
- المهندسة الشيماء الشايب عضوا
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