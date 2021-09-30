شكرا لقرائتكم خبر تأسيس أول جمعية مهنية للتراث العمراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدر قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد الراجحي بتأسيس أول جمعية مهنية للتراث العمراني في المملكة.

وجاء تأسيس الجمعية تحت مظلة استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان أخيرا، والتي تستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية وفي عموم مناطق المملكة، وتشمل تكوين 16جمعية مهنية في ثلاثة عشر قطاعا ثقافيا.

وشملت قائمة مؤسسي جمعية التراث العمراني كلا من: عبدالرحمن الغامدي، يحيى العمري، المهندس عبدالله الرفاعي، المهندس حسين الحرز، عبدالله السواط، سلطان الشمري، الدكتور عبدالسلام المشيقح، فهد اللحيد، وفهد الوهيبي.

مجلس إدارة الجمعية:

