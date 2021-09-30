شكرا لقرائتكم خبر تصنيف 1000 فيلم سينمائي عالمي خلال 3 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتفي الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتصنيفها 1000 فيلم سينمائي من مختلف دول العالم منذ إطلاق السينما في أبريل 2018م.

وأوضحت الهيئة أن قطاع السينما في المملكة يشهد نموا لافتا منذ إطلاقه رغم تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن شغف الجمهور لمشاهدة الأفلام على الشاشة الكبيرة كان العامل الأساس في إقبال منشآت توزيع الأفلام السينمائية لتقديم أكثر من 1000 فيلم للهيئة لتصنيفها عمريا.

وأكدت أن القطاع مقبل على نقلة نوعية تشجع الشركات الوطنية وتجذب الاستثمارات الأجنبية للدخول في هذا المجال لزيادة حجم السوق وتوفير مناخ من شأنه تنويع مصادر الدخل الاقتصادية واستحداث المزيد من الوظائف.