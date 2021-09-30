توعية 500 موظف حكومي لحماية المال العام ومكافحة الفساد

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وجرى تنفيذ هذه الفعاليات في 4 جهات ممثلة في وزارة الداخلية، هيئة الهلال الأحمر السعودي، الكلية التقنية الثانية للبنين في مدينة بريدة، والكلية التقنية للبنات بمحافظة الطائف، فيما استفاد منها طلاب وطالبات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتسعى هذه السلسلة من ورش العمل والبرامج التوعوية التي تنوعت آليات تنفيذها بين الحضورية وعبر الاتصال المرئي- إلى تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية في بيئات العمل، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بمفهوم المال العام وحمايته والأنظمة ذات العلاقة.
يذكر أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي ضمن العديد من البرامج التوعوية التي تنفذها «نزاهة» ومنها: مبادرة «وطننا أمانة» الهادفة إلى تحقيق جملة من الأهداف التوعوية، بالتعاون مع الجهات الحكومية؛ لحماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وذلك وفقا للجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أكدت على عدم التهاون أو التسامح مطلقا مع الفساد المالي والإداري بجميع مستوياته.
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