شكرا لقرائتكم خبر مقر جديد لمختبر السلامة الغذائية بأمانة العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس، مقر مختبر سلامة الغذاء للأمانة، في مبنى أمانة العاصمة المقدسة بالكعكية.

وأكد القويحص أن الأمانة تعمل على التطوير المستمر لمبانيها وخدماتها، وذلك ضمن منظور علمي وعملي حديث يواكب متطلبات العصر، منوها بالدعم غير المحدود الذي تحظى به الأمانة من قبل القيادة الرشيدة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لرفع مستوى جودة الخدمة المقدمة لقاطني وزوار العاصمة المقدسة.

من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة العامة للمنشآت التجارية الدكتور بشير أبو نجم أن المقر الجديد لمختبر سلامة الغذاء يسهم في انسياب وسرعة العمل، وإظهار النتائج أولا بأول، مشيرا إلى تحليل مختبر السلامة الغذائية لعينات الأغذية؛ للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ملوثات ميكروبية، فيزيائية، كيميائية، وفق المواصفات والمقاييس السعودية.

ويسعى المختبر من خلال عمليات التحليل والفحص والاختبار إلى إعطاء نتائج معملية تحليلية صحيحة ودقيقة موثوق بها، وذلك بواسطة كفاءة العاملين داخل المعامل والمختبرات، وكفاءة أداء العملية التحليلية المتبعة، داخل منظور عملي وتقني.

من جهة أخرى ضبطت الأمانة 15 مستودعا مخالفا للاشتراطات البلدية بحي العمرة، وذلك ضمن أعمال اللجنة الرقابية المشتركة المكونة من وكالة البلديات، الجهات الأمنية، شركة الكهرباء، ووزارة التجارة على المنشآت التجارية والمستودعات وأماكن حفظ وتخزين المواد.

وأوضحت الأمانة أن اللجنة المشتركة تمكنت من ضبط المستودعات المخالفة للاشتراطات، حيث رصدت مجموعة من المخالفات، مشيرة إلى إغلاق المستودعات فورا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

إلى ذلك أغلقت الفرق الرقابية في بلدية العمرة الفرعية مطعما في مخطط العمرة الجديد، يزاول النشاط دون تراخيص نظامية، واستدعي صاحبه لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المتبعة.

مخالفات رصدت بالمستودعات:

