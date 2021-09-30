شكرا لقرائتكم خبر رفع الطاقة الاستيعابية بالحرم المكي إلى 100 ألف معتمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونوهت وزارة الحج والعمرة في بيانها أمس إلى إمكانية الحجز عبر تطبيقي توكلنا، واعتمرنا، مبينة أنها سمحت لمن تجاوزت أعمارهم 70 عاما بأداء العمرة، شريطة أن يكونوا حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر، استعداد الرئاسة وتكثيف جهودها واستكمال برامجها لرفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصل، مبينا أن وكالات الرئاسة بتوجيهات الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السديس أعدت خططا محكمة، وإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود لضمان سلامتهم، تسهيلا وتمكينا لهم لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.
وأوضح أن الرئاسة هيأت البيئة المثالية وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لافتا إلى أن الرئاسة بدأت منذ أمس في استقبال المعتمرين والمصلين، حيث جهزت الساحة الواقعة بين باب 86 وباب 89 بالساحة الغربية للاستفادة منها لصلاة الفجر والمغرب والعشاء، وستكون بكامل الخدمات من فرش وسقيا وتعقيم.
إجراءات وتجهيزات:
- تركيب ملصقات التباعد الجسدي بما يتناسب مع معايير أعداد المعتمرين والمصلين.
- تخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.
- ملصقات مصليات ركعتي سنة الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة.
كانت هذه تفاصيل خبر رفع الطاقة الاستيعابية بالحرم المكي إلى 100 ألف معتمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.