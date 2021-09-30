شكرا لقرائتكم خبر رفع الطاقة الاستيعابية بالحرم المكي إلى 100 ألف معتمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد التنسيق مع الجهات المختصة رفعت الطاقة الاستيعابية بالحرم المكي الشريف إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصل يوميا، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ونوهت وزارة الحج والعمرة في بيانها أمس إلى إمكانية الحجز عبر تطبيقي توكلنا، واعتمرنا، مبينة أنها سمحت لمن تجاوزت أعمارهم 70 عاما بأداء العمرة، شريطة أن يكونوا حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر، استعداد الرئاسة وتكثيف جهودها واستكمال برامجها لرفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصل، مبينا أن وكالات الرئاسة بتوجيهات الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السديس أعدت خططا محكمة، وإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود لضمان سلامتهم، تسهيلا وتمكينا لهم لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وأوضح أن الرئاسة هيأت البيئة المثالية وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لافتا إلى أن الرئاسة بدأت منذ أمس في استقبال المعتمرين والمصلين، حيث جهزت الساحة الواقعة بين باب 86 وباب 89 بالساحة الغربية للاستفادة منها لصلاة الفجر والمغرب والعشاء، وستكون بكامل الخدمات من فرش وسقيا وتعقيم.

إجراءات وتجهيزات:

