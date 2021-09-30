شكرا لقرائتكم خبر خطوتان لتجديد تراخيص شركات حجاج الداخل الكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وزارة الحج والعمرة خطوتين لاستقبال مسوغات تجديد تراخيص شركات ومؤسسات حجاج الداخل الكترونيا ودون الحاجة لمراجعة مقرات الوزارة. وسمحت الإدارة العامة للشركات لجميع ملاك شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل المنتهية تراخيصهم بنهاية موسم حج 1442هـ باستقبال مسوغات التجديد عن طريق الخدمات الالكترونية المقدمة من الوزارة للتعامل مع خدمات إدارة الاتصالات المركزية بوزارة الحج والعمرة دون الحاجة لمراجعة مقرات الوزارة. إتاحة تسجيل معاملة جديدة من خلال خطوتين: الأولى بالدخول على الخدمة من خلال بوابة الوزارة وتكون الخدمة موجودة في موقعين:





الرئيسية ـ الخدمات الإدارية ـ تقديم المعاملة



الرئيسة ـ الخدمات الإدارية ـ خدمات الأعمال ـ خدمات إدارية ـ تقديم معاملة



الثانية بالدخول على بوابة حجاج الداخل لرفع طلب إدارة الملاك:



إدخال مسوغات التجديد عن طريق بوابة حجاج الداخل مع مراعاة تطابق المسوغات المدخلة مع المسوغات المقدمة عن طريق موقع الوزارة.



كانت هذه تفاصيل خبر خطوتان لتجديد تراخيص شركات حجاج الداخل الكترونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.