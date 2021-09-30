تسجيل 44 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 53 حالة

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وأكدت الوزارة أن استكمال التحصين يعـد أهم خطوة في المرحلة القادمة ليصبح المجتمع في مأمن من الفيروس، داعية إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على لقاح كورونا.
وبينت إحصائية لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547134 حالة، وعدد حالات التعافي 536178 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8716 وفاة.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.
نسب الحصول على جرعتين حسب المناطق:
- الباحة 68.1%
- الرياض 67.5%
- الشرقية 66.4%
- مكة المكرمة 59.4%
- عسير 57.4%
- القصيم 56.9%
- جازان 55.2%
- تبوك 55.2%
- حائل 52.7%
- الحدود الشمالية 52.1%
- المدينة المنورة 51.7%
- الجوف 50.6%
- نجران 50.4%
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