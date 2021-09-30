، أزمة الغواصات.. وزير الخارجية الفرنسي يدعو لإعادة النظر في علاقات بلاده ببريطانيا وأستراليا ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم (الخميس): "إن على باريس إعادة النظر في علاقاتها التجارية مع بريطانيا، وكذلك التعاون مع أستراليا"، في مؤشر على استمرار أزمة الغواصات.
وأضاف "لودريان": "في هذه المرحلة يمكنني القول إن الأزمة التي نمر بها حاليًّا خطيرة، وهي لم تنته فقط لأن الحوار قد استؤنف، إنها مستمرة، وللخروج منها لا بد من إجراءات جادة، وليس أقوالًا".
ودعا الوزير الفرنسي إلى إعادة النظر في التعاون مع أستراليا، بسبب انعدام الثقة؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وتأزمت العلاقات بين فرنسا وبين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة بعد توقيع الدول الثلاث اتفاقية دفاعية، انسحبت على إثرها أستراليا من اتفاقية لشراء غواصات بقيمة 56 مليار يورو من فرنسا.
أزمة الغواصات.. وزير الخارجية الفرنسي يدعو لإعادة النظر في علاقات بلاده ببريطانيا وأسترالياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-30
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم (الخميس): "إن على باريس إعادة النظر في علاقاتها التجارية مع بريطانيا، وكذلك التعاون مع أستراليا"، في مؤشر على استمرار أزمة الغواصات.
وأضاف "لودريان": "في هذه المرحلة يمكنني القول إن الأزمة التي نمر بها حاليًّا خطيرة، وهي لم تنته فقط لأن الحوار قد استؤنف، إنها مستمرة، وللخروج منها لا بد من إجراءات جادة، وليس أقوالًا".
ودعا الوزير الفرنسي إلى إعادة النظر في التعاون مع أستراليا، بسبب انعدام الثقة؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وتأزمت العلاقات بين فرنسا وبين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة بعد توقيع الدول الثلاث اتفاقية دفاعية، انسحبت على إثرها أستراليا من اتفاقية لشراء غواصات بقيمة 56 مليار يورو من فرنسا.
30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
09:36 PM
"لودريان" طالب باتخاذ إجراءات جادة رغم استئناف الحوار
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم (الخميس): "إن على باريس إعادة النظر في علاقاتها التجارية مع بريطانيا، وكذلك التعاون مع أستراليا"، في مؤشر على استمرار أزمة الغواصات.
وأضاف "لودريان": "في هذه المرحلة يمكنني القول إن الأزمة التي نمر بها حاليًّا خطيرة، وهي لم تنته فقط لأن الحوار قد استؤنف، إنها مستمرة، وللخروج منها لا بد من إجراءات جادة، وليس أقوالًا".
ودعا الوزير الفرنسي إلى إعادة النظر في التعاون مع أستراليا، بسبب انعدام الثقة؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وتأزمت العلاقات بين فرنسا وبين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة بعد توقيع الدول الثلاث اتفاقية دفاعية، انسحبت على إثرها أستراليا من اتفاقية لشراء غواصات بقيمة 56 مليار يورو من فرنسا.
، أزمة الغواصات.. وزير الخارجية الفرنسي يدعو لإعادة النظر في علاقات بلاده ببريطانيا وأستراليا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة الغواصات.. وزير الخارجية الفرنسي يدعو لإعادة النظر في علاقات بلاده ببريطانيا وأستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.