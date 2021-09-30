، أزمة الغواصات.. وزير الخارجية الفرنسي يدعو لإعادة النظر في علاقات بلاده ببريطانيا وأستراليا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "لودريان" طالب باتخاذ إجراءات جادة رغم استئناف الحوار

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم (الخميس): "إن على باريس إعادة النظر في علاقاتها التجارية مع بريطانيا، وكذلك التعاون مع أستراليا"، في مؤشر على استمرار أزمة الغواصات.

وأضاف "لودريان": "في هذه المرحلة يمكنني القول إن الأزمة التي نمر بها حاليًّا خطيرة، وهي لم تنته فقط لأن الحوار قد استؤنف، إنها مستمرة، وللخروج منها لا بد من إجراءات جادة، وليس أقوالًا".

ودعا الوزير الفرنسي إلى إعادة النظر في التعاون مع أستراليا، بسبب انعدام الثقة؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وتأزمت العلاقات بين فرنسا وبين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة بعد توقيع الدول الثلاث اتفاقية دفاعية، انسحبت على إثرها أستراليا من اتفاقية لشراء غواصات بقيمة 56 مليار يورو من فرنسا.