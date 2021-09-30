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ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض (3000) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وصُودرت المضبوطات واتُخذت الإجراءات اللازمة حيالها.
وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.
وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير المنطقة بالنيابة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.
30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 09:52 PM
اللجنة الأمنية صادرت المضبوطات واتُخذت الإجراءات اللازمة حيالهاضبط 3000 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة بالرياض
ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض (3000) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وصُودرت المضبوطات واتُخذت الإجراءات اللازمة حيالها.
وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.
وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير المنطقة بالنيابة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.
، ضبط 3000 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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