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رصدت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في الإدارة العامة لصحة البيئة، بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية، العديد من التجاوزات الصحية والضارة بصحة المُستهلك، من خلال حملة ميدانية قامت بها على أنشطة بيع الحليب والأجبان، وأقسام بيعها بالمراكز التجارية بجنوب الطائف.
وتتعلق التجاوزات الصحية التي تم رصدها بتدني مستوى النظافة؛ ما يعني وجود الحشرات في تلك المحلات، كذلك عرض المواد بشكل غير صحي، وتدني مستوى حفظ وتخزين المواد الغذائية.
وسجل المراقبون محاضر تلك التجاوزات، وجرى تغريم الأنشطة التجارية المعنية بارتكابها، وفقاً للإجراءات النظامية المُتخذة.
أمانة الطائف
30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 09:52 PM
تمثلت في تدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزينبالصور.. تجاوزات صحية ترصدها "أمانة الطائف" في أنشطة بيع الحليب والأجبان
رصدت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في الإدارة العامة لصحة البيئة، بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية، العديد من التجاوزات الصحية والضارة بصحة المُستهلك، من خلال حملة ميدانية قامت بها على أنشطة بيع الحليب والأجبان، وأقسام بيعها بالمراكز التجارية بجنوب الطائف.
وتتعلق التجاوزات الصحية التي تم رصدها بتدني مستوى النظافة؛ ما يعني وجود الحشرات في تلك المحلات، كذلك عرض المواد بشكل غير صحي، وتدني مستوى حفظ وتخزين المواد الغذائية.
وسجل المراقبون محاضر تلك التجاوزات، وجرى تغريم الأنشطة التجارية المعنية بارتكابها، وفقاً للإجراءات النظامية المُتخذة.
، بالصور.. تجاوزات صحية ترصدها "أمانة الطائف" في أنشطة بيع الحليب والأجبان ،
المصدر : الخليج 365
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