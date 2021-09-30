، مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
ينطلق مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية، غداً، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل، وذلك في مقر نادي الصقور بملهم (شمال مدينة الرياض).
وأوضح النادي في بيان صحافي أن المزاد جاء ضمن (روزنامة الصقور) لعام 2021، التي أعدها النادي، وتبين مواعيد فعاليات الصقور طيلة العام، و يقام المزاد حرصاً من النادي على استدامة هواية الصيد بالصقور، وتلبية احتياجات ومتطلبات عشاق الصقور والصيد بها، ونقل هذا الموروث الثقافي والإنساني العريق إلى الأجيال القادمة.
ويأتي المزاد دعماً للطواريح في جميع مناطق المملكة؛ حيث استعد النادي بخمس فرق لاستقبال الصقر ومالكه، في المناطق الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية.
ويجري المزاد بشكل مباشر، ويبث عبر القنوات التلفزيونية الناقلة وحسابات النادي على منصَّات التواصل الاجتماعي؛ حيث يوفر النادي مزايا للصقارين والمشترين؛ منها توثيق الطرح، وتأمين السكن والنقل للطواريح والمُلَّاك إلى مقر المزاد، وإصدار شهادة تصدير للصقور المشاركة، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، والسحب على جوائز للمشاركين في المزاد في الحفل الختامي، كما لا تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.نادي الصقور نادي الصقور السعودي
30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 09:44 PM
يأتي دعماً للطواريح في جميع مناطق المملكةمزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا
ينطلق مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية، غداً، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل، وذلك في مقر نادي الصقور بملهم (شمال مدينة الرياض).
وأوضح النادي في بيان صحافي أن المزاد جاء ضمن (روزنامة الصقور) لعام 2021، التي أعدها النادي، وتبين مواعيد فعاليات الصقور طيلة العام، و يقام المزاد حرصاً من النادي على استدامة هواية الصيد بالصقور، وتلبية احتياجات ومتطلبات عشاق الصقور والصيد بها، ونقل هذا الموروث الثقافي والإنساني العريق إلى الأجيال القادمة.
ويأتي المزاد دعماً للطواريح في جميع مناطق المملكة؛ حيث استعد النادي بخمس فرق لاستقبال الصقر ومالكه، في المناطق الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية.
ويجري المزاد بشكل مباشر، ويبث عبر القنوات التلفزيونية الناقلة وحسابات النادي على منصَّات التواصل الاجتماعي؛ حيث يوفر النادي مزايا للصقارين والمشترين؛ منها توثيق الطرح، وتأمين السكن والنقل للطواريح والمُلَّاك إلى مقر المزاد، وإصدار شهادة تصدير للصقور المشاركة، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، والسحب على جوائز للمشاركين في المزاد في الحفل الختامي، كما لا تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.
، مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.