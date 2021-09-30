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تسبب حادث انقلاب لمركبة من نوع جيمس تُقل مجموعة من الأشخاص، اليوم الخميس، على طريق الخرمة باتجاه رنية، في وقوع إصابات بينهم، منها الخطرة والبسيطة، فيما باشرت الفرق الاسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر مجريات الحادث ونقلت المُصابين للمستشفى.
وتفصيلاً، أوضح شادي عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف في بيانٍ ورد "الخليج 365" أن غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه فرقتي إسعاف، وطلب الدعم من فرق الصحة، حيث تم على الفور مباشرة موقع الحادث مع الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى وجود 9 حالات مُصابة، منها حالة محتجزة تم التعامل معها وتحريرها.
وأضاف "الثبيتي": تم مباشرة جميع الحالات وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة، حيث تعرضت الحالات لإصابات متفاوتة من بسيطة إلى خطيرة، مما استدعى نقلهم بعد التنسيق للمستشفى.
30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 09:43 PM
الفرق الإسعافية نقلت المُصابين للمستشفى .. وتم تحرير حالة محتجزةإصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب بطريق الخرمة - رنية.. والهلال الأحمر يباشر
تسبب حادث انقلاب لمركبة من نوع جيمس تُقل مجموعة من الأشخاص، اليوم الخميس، على طريق الخرمة باتجاه رنية، في وقوع إصابات بينهم، منها الخطرة والبسيطة، فيما باشرت الفرق الاسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر مجريات الحادث ونقلت المُصابين للمستشفى.
وتفصيلاً، أوضح شادي عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف في بيانٍ ورد "الخليج 365" أن غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه فرقتي إسعاف، وطلب الدعم من فرق الصحة، حيث تم على الفور مباشرة موقع الحادث مع الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى وجود 9 حالات مُصابة، منها حالة محتجزة تم التعامل معها وتحريرها.
وأضاف "الثبيتي": تم مباشرة جميع الحالات وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة، حيث تعرضت الحالات لإصابات متفاوتة من بسيطة إلى خطيرة، مما استدعى نقلهم بعد التنسيق للمستشفى.
، إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب بطريق الخرمة - رنية.. والهلال الأحمر يباشر ،
المصدر : الخليج 365
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