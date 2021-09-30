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محمد بن مسعود - الدمام - قالت النيابة العامة إن الأوراق المختومة والمغلفة التي يعثر عليها رجل الضبط الجنائي أثناء تفتيش المساكن، تحظى بحمايتها من فض مغلقها، وبتحريزها وبعثها للمحقق -عضو النيابة العامة المختص- لتقرير ما يلزم بشأنها نظاماً.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "إذا وجد رجل الضبط الجنائي في مسكن المتهم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأي طريقة، فلا يجوز له أن يفضها وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص".النيابة العامة
30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 09:37 PM"النيابة العامة": إذا عثر رجل الضبط الجنائي على أوراق مختومة ومغلفة يتم تحريزها وبعثها للمحقق
قالت النيابة العامة إن الأوراق المختومة والمغلفة التي يعثر عليها رجل الضبط الجنائي أثناء تفتيش المساكن، تحظى بحمايتها من فض مغلقها، وبتحريزها وبعثها للمحقق -عضو النيابة العامة المختص- لتقرير ما يلزم بشأنها نظاماً.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "إذا وجد رجل الضبط الجنائي في مسكن المتهم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأي طريقة، فلا يجوز له أن يفضها وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص".
، "النيابة العامة": إذا عثر رجل الضبط الجنائي على أوراق مختومة ومغلفة يتم تحريزها وبعثها للمحقق ،
المصدر : الخليج 365
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