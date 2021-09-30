، "النيابة العامة": إذا عثر رجل الضبط الجنائي على أوراق مختومة ومغلفة يتم تحريزها وبعثها للمحقق ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت النيابة العامة إن الأوراق المختومة والمغلفة التي يعثر عليها رجل الضبط الجنائي أثناء تفتيش المساكن، تحظى بحمايتها من فض مغلقها، وبتحريزها وبعثها للمحقق -عضو النيابة العامة المختص- لتقرير ما يلزم بشأنها نظاماً.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "إذا وجد رجل الضبط الجنائي في مسكن المتهم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأي طريقة، فلا يجوز له أن يفضها وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص".النيابة العامة