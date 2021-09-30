محمد بن مسعود - الدمام - جرت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين‏ التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ‏اليوم في مكتبه بمقر الوفد الدائم في نيويورك، بالمندوب الدائم لنيوزيلندا لدى الأمم المتحدة السفير كريج هوك. وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.‏المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة 30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 09:35 PM جرت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين‏ مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره النيوزيلندي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره النيوزيلندي التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ‏اليوم في مكتبه بمقر الوفد الدائم في نيويورك، بالمندوب الدائم لنيوزيلندا لدى الأمم المتحدة السفير كريج هوك. وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.‏ الكلمات المفتاحية ، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره النيوزيلندي ،

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