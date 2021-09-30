شكرا لقرائتكم خبر إنجاز 70% من مشروع تصريف الأمطار بمنار جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت أمانة محافظة جدة 70% من مشروع تنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار بحي المنار بطريقتي الدفع النفقي والحفر المفتوح، وبتكلفة إجمالية للمشروع قدرت بـ49 مليون ريال، ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية، وتحسين جودة الحياة التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني أن المشروع يهدف إلى تجميع مياه الأمطار لأحياء المنار، والأجواد، والسامر، وربطها بقنوات المطار، والسامر، ووادي حفنة، مشيرا إلى أن تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار لحي المنار يشتمل على تركيب أنابيب بطول 16500 م، وتصل أقطارها إلى 3000 ملم، إضافة لتركيب مناهل ومصائد تصريف وعبارات بالحفر النفقي لخطوط أنابيب قائمة وربطها بقنوات المطار والسامر ووادي حفنة.

ولفت الزهراني إلى أن المشروع يعمل على تنفيذه أكثر من 450 يدا عاملة، ويعد من أكبر المشاريع التي تنفذ بطريقة الحفر المفتوح في المحافظة، مبينا أن الكمية الإجمالية لأعمال الحفر بلغت 165 ألف م3، وبعمق يصل إلى 13 م، فيما اشتمل على تركيب 345 منهلا، تتضمن إعادة تنفيذ ميول الطرق والسفلتة لتوجيه المياه إلى المصائد وذلك بعد إنجاز المشروع بشكل كامل.