ضبط 3 مخالفين سلبوا شخصا تحت تهديد السلاح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض 3 وافدين يمنيين مخالفين لنظام الإقامة سلبوا أحد المارة مقتنياته تحت تهديد السلاح الأبيض. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة سلب تمثلت في تعدي 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية على أحد المارة بأحد أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما بحوزته من أموال ومقتنيات بالقوة تحت تهديد السلاح الأبيض، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم مخالفون لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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