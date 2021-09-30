وظائف شاغرة بنظام التعاقد في جامعة جدة

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وأوضحت الجامعة أن الوظائف الشاغرة المعلن عنها تشمل وظائف بنظام التعاقد على كل من سلم رواتب الموظفين العام (الكادر الإداري) وعقود التشغيل المباشر، ووظائف طبية وصحية (الكادر الطبي) بنظام التعاقد على بند التشغيل المباشر.
يذكر أن التقديم سيستمر لعشرة أيام اعتبارا من الأحد المقبل وذلك عبر الرابط الالكتروني المخصص.
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