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كبد الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الخميس)، ميليشيا الحوثي الموالية لإيران خسائر موجعة في الأرواح والمعدّات في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.
وبيّن مصدر عسكري أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تحركات وتجمعات للميليشيا ونجحت في إصابة وتدمير مدرعتين وناقلتي جند، نتج عنها مصرع جميع من كانوا على متنها، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأوضح المصدر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت عدة غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيات، مما أسفر عن تدمير وإحراق مدرعات وآليات قتالية ومصرع العشرات من عناصر الميليشيات.
ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن
30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 09:05 PM
استهدفت تجمعات وتعزيزات الميليشياتدمير آليات بمن عليها.. "الشرعية" تكبد الحوثيين خسائر موجعة جنوب مأرب
كبد الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الخميس)، ميليشيا الحوثي الموالية لإيران خسائر موجعة في الأرواح والمعدّات في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.
وبيّن مصدر عسكري أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تحركات وتجمعات للميليشيا ونجحت في إصابة وتدمير مدرعتين وناقلتي جند، نتج عنها مصرع جميع من كانوا على متنها، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأوضح المصدر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت عدة غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيات، مما أسفر عن تدمير وإحراق مدرعات وآليات قتالية ومصرع العشرات من عناصر الميليشيات.
، تدمير آليات بمن عليها.. "الشرعية" تكبد الحوثيين خسائر موجعة جنوب مأرب ،
المصدر : الخليج 365
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