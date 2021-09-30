، أبها أكمل المباراة بـ 9 لاعبين.. النصر يضرب بالثلاثة ويقفز للمركز الثالث ،

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صالح النصر جماهيره بعد تحقيق فوز ثمين على مستضيفه أبها 3/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في افتتاح الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدفي البرازيلي " تاليسكا " عند الدقيقتين ( 18، 39 ) من تسديدتين متقنتين من خارج الصندوق الأبهاوي.
وفي الشوط الثاني خسر أبها خدمات اللاعب صالح العمري ( د 63 ) بعد خروجه بالبطاقة الحمراء.
وعند الدقيقة 75 قهر أبها النقص العددي وقلص الفارق بهدف أول برأسية المغربي أمين عطوشي.
وعند الدقيقة 89 أطلق لاعب النصر الكاميروني أبوبكر رصاصة الرحمة بالهدف الثالث، والذي كان كافياً للحد من مغامرة أبها من أجل التعديل.
وزادت أوجاع أبها بعد منح "عطوشي" البطاقة الحمراء في الوقت بدلاً من الضائع وتحديداً عن الدقيقة 5+90.
بتلك النتيجة قفز النصر للمركز الثالث، برصيد 12 نقطة، وبقي أبها بنقاطه الأربع في المركز الـ 14.
30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 08:40 PM
في افتتاح الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمانأبها أكمل المباراة بـ 9 لاعبين.. النصر يضرب بالثلاثة ويقفز للمركز الثالث
صالح النصر جماهيره بعد تحقيق فوز ثمين على مستضيفه أبها 3/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في افتتاح الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدفي البرازيلي " تاليسكا " عند الدقيقتين ( 18، 39 ) من تسديدتين متقنتين من خارج الصندوق الأبهاوي.
وفي الشوط الثاني خسر أبها خدمات اللاعب صالح العمري ( د 63 ) بعد خروجه بالبطاقة الحمراء.
وعند الدقيقة 75 قهر أبها النقص العددي وقلص الفارق بهدف أول برأسية المغربي أمين عطوشي.
وعند الدقيقة 89 أطلق لاعب النصر الكاميروني أبوبكر رصاصة الرحمة بالهدف الثالث، والذي كان كافياً للحد من مغامرة أبها من أجل التعديل.
وزادت أوجاع أبها بعد منح "عطوشي" البطاقة الحمراء في الوقت بدلاً من الضائع وتحديداً عن الدقيقة 5+90.
بتلك النتيجة قفز النصر للمركز الثالث، برصيد 12 نقطة، وبقي أبها بنقاطه الأربع في المركز الـ 14.
، أبها أكمل المباراة بـ 9 لاعبين.. النصر يضرب بالثلاثة ويقفز للمركز الثالث ،
المصدر : الخليج 365
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