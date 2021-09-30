محمد بن مسعود - الدمام - وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول السودان





الكلمات المفتاحية شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول السودان، وذلك على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

حضر الاجتماع، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي. 30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 08:20 PM وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول السودان وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول السودان شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول السودان، وذلك على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

حضر الاجتماع، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي. الكلمات المفتاحية ، وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول السودان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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