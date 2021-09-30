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استحدثت مصر نيابة جديدة متخصصة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بحسب ما أعلن النائب العام المصري، اليوم (الخميس).
وذكر النائب العام في بيان أنه في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مواكبةً للمساعي الدولية في هذا الشأن؛ فقد صدر قرار بإنشاء "نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية" بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن النيابات الجديدة ستختص بـ"التحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى".
30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 08:10 PM
تتواجد بمقرات "الاستئناف" على مستوى الجمهوريةمصر تستحدث نيابة متخصصة في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
استحدثت مصر نيابة جديدة متخصصة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بحسب ما أعلن النائب العام المصري، اليوم (الخميس).
وذكر النائب العام في بيان أنه في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مواكبةً للمساعي الدولية في هذا الشأن؛ فقد صدر قرار بإنشاء "نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية" بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن النيابات الجديدة ستختص بـ"التحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى".
، مصر تستحدث نيابة متخصصة في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ،
المصدر : الخليج 365
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