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مصر تستحدث نيابة متخصصة في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

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محمد بن مسعود - الدمام - تتواجد بمقرات "الاستئناف" على مستوى الجمهورية

استحدثت مصر نيابة جديدة متخصصة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بحسب ما أعلن النائب العام المصري، اليوم (الخميس).

وذكر النائب العام في بيان أنه في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مواكبةً للمساعي الدولية في هذا الشأن؛ فقد صدر قرار بإنشاء "نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية" بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن النيابات الجديدة ستختص بـ"التحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى".

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 08:10 PM

تتواجد بمقرات "الاستئناف" على مستوى الجمهورية

مصر تستحدث نيابة متخصصة في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

استحدثت مصر نيابة جديدة متخصصة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بحسب ما أعلن النائب العام المصري، اليوم (الخميس).

وذكر النائب العام في بيان أنه في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مواكبةً للمساعي الدولية في هذا الشأن؛ فقد صدر قرار بإنشاء "نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية" بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن النيابات الجديدة ستختص بـ"التحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى".

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، مصر تستحدث نيابة متخصصة في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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