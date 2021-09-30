الخطوط السعودية تحتفي بذكرى أول رحلة للملك المؤسس

الرياض - محمد عبدالله - احتفت الخطوط السعودية، بذكرى أول رحلة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، يوم الأحد 30 سبتمبر 1945م من عفيف إلى الحوية بطائرة من طراز دوجلاس (DC-3)؛ حيث سيّرت الخطوط السعودية، اليوم الخميس، رحلة خاصة من الرياض إلى الطائف بطائرة من طراز بوينج (B777-300) التي تم تزيينها بشعار حقبة السبعينات والثمانينيات الميلادية.

ووفرت الخطوط السعودية، في صالة المغادرة مجسماً للملك المؤسس، فيما تولى منسوبو الناقل الوطني التعريف بهذه المناسبة والذكرى الغالية للضيوف، كما فاجأت الضيوف بطباعة بطاقة الصعود للطائرة بالطريقة التقليدية القديمة، وامتد الاحتفاء على متن الطائرة باستمتاع الضيوف بباقة من الأغاني الوطنية إلى جانب توزيع ملف خاص لكل ضيف يتضمن عددًا خاصًا من صحيفة «أم القرى» تحكي تفاصيل الرحلة التاريخية الأولى للملك المؤسس.

وقد ارتبطت نشأة الخطوط السعودية بتطور المملكة ونهضتها التنموية الكبيرة، منذ اللقاء التاريخي بين الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، والرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت عام 1945م، وحينها تلقّى الملك المؤسس طائرة من طراز (DC-3) هدية من الرئيس الأمريكي، وقد شكّلت هذه الطائرة نواة لأسطول الخطوط السعودية وتحولت بعد ذلك إلى شركة طيران دولية من مؤسسي حركة النقل الجوي في الشرق الأوسط وأحد الأعضاء المؤثرين في منظمات الطيران الدولية؛ حيث تمكنت من ربط أنحاء المملكة بشبكة رحلات منتظمة ومدت جسوراً جوية لمختلف قارات العالم.

وتأتي هذه الاحتفالية بالتزامن مع حصول السعودية على جائزة «شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم لعام 2021م» ضمن جوائز «سكاي تراكس» للمرة الثانية خلال أربع سنوات، إلى جانب الاحتفاء باليوبيل الماسي بمناسبة مرور (75) عامًا على تأسيسها.

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