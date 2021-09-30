توضيح من «توكلنا» بشأن تعديل اسم المستفيد

الرياض - محمد عبدالله - أوضح تطبيق توكلنا، اليوم الخميس، آلية تعديل اسم المستفيد وظهورها لديه.

وقال التطبيق، عبر حسابه الرسمي «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر»، إنَّ البيانات الشخصية في لوحة بيانات توكلنا تتم قراءتها من أبشر، وعند تعديلها في أبشر سوف تتغير في توكلنا عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد.

كان التطبيق أكَّد أن المواطن والمقيم الذي لديه حساب في أبشر أثناء التسجيل بتوكلنا سيتم اعتماد رقم الجوال الموجود في أبشر، وفي حالة تغيير الرقم لاحقًا في أبشر سيتم تعديله في توكلنا عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد في توكلنا.

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