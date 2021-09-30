يتيح البحث إلكترونيًّا.. أمانة الرياض تعلن تنظيمًا جديدًا لتطوير 95 مقبرة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة منطقة الرياض تنظيمًا جديدًا لتطوير 95 مقبرة في العاصمة، من أجل إكرام الموتى، مشيرة إلى أن التنظيم الجديد يشمل 8 مقابر مستخدمة حاليًّا، 3 مستقبلية، و84 مغلقة.

وقال الحساب الرسمي لأمانة الرياض، عبر موقع «تويتر»، إن التنظيم يهدف إلى ترقيم المقابر؛ لتسهيل إمكانية الاستدلال على المتوفين وإتاحة البحث عن أماكن دفنهم إلكترونيًّا.

وأضافت أن التنظيم يوفر مظلات لتخفيف أشعة الشمس أثناء عملية الدفن، وصيانة المقابر التاريخية وتحسينها.

اقرأ أيضًا:

الباحة والرياض والشرقية تتصدر أعلى نسبة تحصين ضد كورونا