الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة المدينة المنورة بالتنسيق مع شرطة تبوك، القبض على مقيم يمني تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بتبوك.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأنه بالتنسيق مع شرطة منطقة تبوك، أسفرت الجهود الأمنية عن القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ارتكب جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بتبوك، وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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