تدشين مسار للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - دشن الرئيس العام ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مسار الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالمسجد الحرام، بطول (١٥م) والذي يبدأ من باب الملك فهد، إلى مشاية الملك فهد، لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

وأكد السديس حرص القيادة الرشيدة على تطوير الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الحرمين الشريفين، من خلال استحداث كل ما ييسر أداء نُسكهم دون عناء.

وأشار الشيخ السديس إلى سعي الرئاسة العامة لتكثيف جهودها الإنسانية وشراكاتها المجتمعية عبر استحداث وكالة للخدمات الاجتماعية تندرج ضمنها إدارة عامة تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، تختص بشؤونهم وتعمل على تحقيق راحتهم.

وحث الرئيس العام جميع العاملين بالإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى بذل مزيد من الجهود والعمل بشكل فعّال من أجل خدمة فئة غالية على الجميع؛ مشيرًا إلى أهمية تنويع المبادرات والبرامج الموجهة لهم.

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