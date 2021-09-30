تنويه من منصة «أبشر» بخصوص تفويض المراجعة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة أبشر، اليوم الخميس، آلية إجراء تفويض المراجعة حال تعذر حضور أحد المستفيدين للحصول على إقامة لسائق مقيم يعمل لديه.

وقالت المنصة، إنَّ المستفيد في هذه الحالة يمكنه إصدار تفويض مراجعة قطاع إدارة الجوازات واختيار الخدمة وتسلم الإقامة بعد الطباعة.

وأضافت «أبشر» أن الخدمة المشار إليها تتطلب تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

واختيار التفاويض - تفويض مراجعة القطاعات، ويتم الاستلام بالرقم المرجعي، بعد الدخول للرابط اضغط هنا:

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