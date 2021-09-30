طقس الجمعة.. سحب رعدية على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الجمعة، سماء غائمة جزئيًّا وفرصة لتكون سحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، فضلا عن تكون الضباب الخفيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية الى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر لمترين وحالته متوسط الموج.

كما يشهد الخليج العربي، رياحا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف الموج.

وفيما يلي بيان مفصل بدرجات الحرارة المتوقعة:

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