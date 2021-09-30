تنبيه من الغذاء والدواء بخصوص فائض الأطعمة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أهمية اتباع الإرشادات اللازمة للاستفادة من فائض الأطعمة.

وتشمل توجيهات الهيئة، إمكانية تجفيف شرائح الفاكهة لصنع المربى المنزلي، والتبرع بفائض الأطعمة، مع إمكانية تحضير عصائر مشكلة من الفواكه التي قاربت على النضج، والاحتفاظ بباقي الطعام في علب محكمة الإغلاق ووضعها في الثلاجة كوجبة خفيفة لاحقًا.

كما تتضمن نصائح الهيئة، تجفيف فائض الخبز وطحنه واستخدامه كبقسماط وتجميد الأغذية المتبقية مباشرة بعض خفض درجة حرارتها وتقطيع الخضار وتوضع في أكياس بلاستيكية و تجميدها لمدة 6 أشهر، وإمكانية تجفيف التوست.

اقرأ أيضا

وزارة الصحة تحدد «أهم خطوة» لمواجهة كورونا بالمرحلة المقبلة