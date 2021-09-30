توضيح من المرور بشأن «نتائج فحص السيارة»

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المرور السعودي، اليوم الخميس، أهمية تأكيد نتائج فحص السيارة.

وقال «المرور»، إنَّ المستفيد عليه «التواصل مع محطة الفحص للتأكد من ربط نتيجة الفحص».

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للمرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» من أحد المستفيدين، قال فيه: «إنَّ لديّ سيارة أريد نقلها وفحصتها قبل ثلاثة أيام وإلى الآن أتلقى ردًا بأن الفحص لم يتم ربطه بموقع المرور».

كان المرور السعودي أكد، اليوم الأربعاء، أهمية التزام قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري بشكل سنوي.

ويلزم نظام المرور جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنويًّا ماعدا المركبات الخاصة الجديدة، فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة.

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