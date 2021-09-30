التعليم: 3 إجراءات بخصوص تدريس اللغات الأجنبية

الرياض - محمد عبدالله - عددت وزارة التعليم 3 إجراءات بشأن تدريس اللغات الأجنبية في مناهجها الدراسية بالتعليم العام والجامعي؛ لبناء جسور التواصل مع شعوب العالم؛ حيث أدرجت تدريس اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بدءًا من الصف الأول.

كما تم السماح للطلبة باختيار الدراسة بلغات أجنبية منها اللغة الصينية، فضلًا عن التوسع في برامج الابتعاث الخارجي ودراسة الطلبة المبتعثين لغة دولة الابتعاث والتعرّف على حضاراتها وثقافاتها.

وتحتفي وزارة التعليم اليوم باليوم العالمي للترجمة الذي يوافق 30 سبتمبر من كل عام؛ تقديرًا منها لنشر العلوم والمعارف والتأكيد على دور الترجمة في بناء مجتمعات المعرفة الشاملة.

ودعت التعليم الجامعات لتفعيل الترجمة من خلال المشاركة في الحركة العالمية للبحث العلمي والنشر باللغات الأجنبية، كما تضم الجامعات أقسامًا للترجمة في كلياتها ومعاهدها ومراكزها، إلى جانب مشاركاتها في الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والندوات العلمية المرتبطة بالترجمة، وكذلك المسابقات المحلية والدولية التي تقيمها الجامعات للترجمة، كجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للترجمة، التي تُعد من أكبر الجوائز العالمية التي تُمنح سنوياُ للأعمال المُميزة في الترجمة من اللغة العربية وإليها، وكذلك مسابقة جامعة الأمير سلطان الإقليمية للترجمة التي تُقام سنويًّا.

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