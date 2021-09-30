«الصحة» تتفاعل مع بلاغ بشأن تحويل منزل إلى مركز صحي

الرياض - محمد عبدالله - تفاعلت وزارة الصحة، اليوم الخميس، مع بلاغ وردها بشأن إقامة مركز صحي داخل أحد المنازل.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرَّسمي «الصحة 937» بموقع «تويتر»، إنَّ كل الملاحظات والشكاوى على المنشآت الصحية، يتم تلقيها على الرقم المخصص لذلك، وفي حالة وجود ملاحظة أخرى لدى مقدم البلاغ، عليه التواصل مع الوزارة.

يذكر أن القطاع الصحي حقق خلال المرحلة السابقة العديد من الإنجازات مثل تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها بالاهتمام برقمنة القطاع، وإطلاق حزمة من التطبيقات (صحتي، موعد) وزيادة تغطية الخدمات لجميع مناطق المملكة؛ حيث سيعمل برنامج التحول الصحي على تمكين التحول الشامل في القطاع وإعادة هيكلته؛ ليكون نظامًا صحيًّا شاملًا وفعالًا ومتكاملًا.

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