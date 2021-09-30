إزالة التشوه البصري من المباني التعليمية في نجران

في مبادرة مجتمعية تطوعية، أطلقتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة الموارد البشرية - العمل التطوعي لإزالة التشوهات البصرية من المباني التعليمية بالمنطقة. أسفرت مبادرة معالجة التشوه البصري، التي تنفذها إدارة تعليم نجران «إدارة الموارد البشرية العمل التطوعي» وتشرف عليها إدارة شؤون المباني، عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، على مستوى المنطقة، عن إزالة التشوه من 25 مبنى تعليميا «أسوار - مواقف السيارات - الباحات الداخلية» وذلك خلال اليوم الأول من انطلاق المبادرة.



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