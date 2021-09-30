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عسير تحتفل .. مسيرة شكر للقيادة ابتهاجًا باستراتيجية «قمم وشيم»

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الدمام - شريف احمد - احتفل أهالي منطقة عسير باستراتيجية تطوير المنطقة تحت شعار "قمم وشيم"، بما يخدم تحقيق نهضة تنموية شاملة، وغير مسبوقة للمنطقة ، ونظم الأهالي مسيرة شكر للقيادة الرشيدة.

وأطلق أمس ، صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع استراتيجية تطوير المنطقة تحت شعار "قمم وشيم"، حيث سيتم ضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام معتمدة في ذلك على مكامن قوتها من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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