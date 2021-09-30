شكرا لقرائتكم خبر عن في يومه العالمي .. فعاليات توعوية بصحة القلب في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم قسم التثقيف والتوعية الصحية بشبكة القطيف بالتعاون مع مركز أمراض القلب فعالية بمناسبة "اليوم العالمي للقلب"، واشتملت الفعالية في مواقع متعددة ، منها مستشفى القطيف المركزي والمراكز الصحية وكورنيش القطيف .

وأكدت رئيسة قسم التوعية والتثقيف بشبكة القطيف الصحية فاطمة سمير الربح أن الهدف من الفعالية التي نقيمها هو التوعية بصحة القلب، ومتابعة حالة الضغط والسكر والوزن، والنظام الصحي بالمشي، والإقلاع عن التدخين .

وأشارت الربح أنه تم كشف حالات تعاني من الضغط والسكر ، كما تم تحويل أفرادا لعيادة الإقلاع عن التدخين ، لرغبتهم في ترك التدخين .

وقالت استشارية أمراض الدم والأورام لدى الأطفال واعتلالات الهيموجلوبين الدكتورة هناء حسن الجليح، أنه يتم المشاركة في الفعاليات باعتبار ان هناك علاقة قوية بين فقر الدم المنجلي وبين أمراض القلب ، لأنه يزيد من الضغط على عضلة القلب ، وبالتالي يحتاج الطفل إلى متابعة مستمرة.