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نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية فرضية انهيار مبنى تحت الإنشاء وحدوث إصابات، في مدينة عرعر، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.
تمثلت الفرضية في ورود بلاغ من أحد المواطنين لمركز عمليات الهلال الأحمر السعودي 997، بوجود انهيار مبنى تحت الإنشاء عند الساعة العاشرة صباحاً، وعلى الفور تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر لمباشرة الحادث.
وأوضح مدير فرع الهيئة في منطقة الحدود الشمالية الدكتور ثامر إسماعيل يتيم، أن الفرضية تم تنفيذها للوقوف على حالة الاستعداد لدى الفرق الإسعافية بالمنطقة في حالة انهيار مبنى -لا قدر الله- مع وجود إصابات متعددة، إضافة إلى تدريب الأخصائيين والمسعفين من منسوبي الهيئة على التعامل الأمثل، وكانت تجربة مفيدة وناجحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 06:51 PM
تهدف إلى تدريب الأخصائيين والمسعفين"هلال الشمالية" ينفذ تجربة فرضية انهيار مبنى تحت الإنشاء
نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية فرضية انهيار مبنى تحت الإنشاء وحدوث إصابات، في مدينة عرعر، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.
تمثلت الفرضية في ورود بلاغ من أحد المواطنين لمركز عمليات الهلال الأحمر السعودي 997، بوجود انهيار مبنى تحت الإنشاء عند الساعة العاشرة صباحاً، وعلى الفور تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر لمباشرة الحادث.
وأوضح مدير فرع الهيئة في منطقة الحدود الشمالية الدكتور ثامر إسماعيل يتيم، أن الفرضية تم تنفيذها للوقوف على حالة الاستعداد لدى الفرق الإسعافية بالمنطقة في حالة انهيار مبنى -لا قدر الله- مع وجود إصابات متعددة، إضافة إلى تدريب الأخصائيين والمسعفين من منسوبي الهيئة على التعامل الأمثل، وكانت تجربة مفيدة وناجحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
، "هلال الشمالية" ينفذ تجربة فرضية انهيار مبنى تحت الإنشاء ،
المصدر : الخليج 365
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