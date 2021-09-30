، وزير الخارجية يستقبل نظيرته بليبيا ويبحث سبل تعزيز التعاون ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناقشا دعم جميع السبل والجهود الدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة خارجية ليبيا الدكتورة نجلاء المنقوش.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، كما ناقش الجانبان أهمية دعم جميع السبل والجهود الدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا والمضي قدماً نحو مزيد من التنمية والازدهار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.