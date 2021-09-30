- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي التعاون، اليوم الخميس، عن توقيع عقد رسمي مع الكابتن زكي الصالح لتولي مهام المدير الرياضي لفريق كرة القدم الأول بالنادي.
وكان مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة الدكتور سعود الرشودي قرر أمس تعيين الكابتن زكي الصالح مديرًا لفريق كرة القدم الأول.
ويأتي هذا التعيين ضمن استراتيجية إدارة النادي التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة التي ستساهم في دعم مسيرة النادي.
30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 06:38 PMرسمياً .. زكي الصالح مديراً لفريق التعاون
أعلن نادي التعاون، اليوم الخميس، عن توقيع عقد رسمي مع الكابتن زكي الصالح لتولي مهام المدير الرياضي لفريق كرة القدم الأول بالنادي.
وكان مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة الدكتور سعود الرشودي قرر أمس تعيين الكابتن زكي الصالح مديرًا لفريق كرة القدم الأول.
ويأتي هذا التعيين ضمن استراتيجية إدارة النادي التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة التي ستساهم في دعم مسيرة النادي.
، رسمياً .. زكي الصالح مديراً لفريق التعاون ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً .. زكي الصالح مديراً لفريق التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.