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منحت جمعية الأفلاج الخيرية، عضويتها الشرفية لرؤساء مجلس الجمعية السابقين، كتقدير وعرفان بالمسؤولية المجتمعية والتطوعية، وما بذلوه في السنوات السابقة من جهود في العمل الخيري.
وقال رئيس خيرية الأفلاج، عبد الرحمن بن عبدالله أبو دجين: إن التكريم أتى تقديراً لما بذله رؤساء الجمعية السابقون، من عطاءات في خدمة المجالات الخيرية والتطوعية ،وعرفان بالمسؤولية المجتمعية وقيمة العمل الخيري المبذول منهم على مدار أعوام، وما قدموا من جهود في خدمة المستفيدين.
وأضاف: كإدارة مكملين لمسيرة العطاء لتقديم الخدمة الأفضل للمستفيدين، بما يحافظ على استدامة التنمية وزيادة الموارد المالية للجمعية والسعي للتطوير الخدمي وتعزيز الدور المجتمعي الفعّال للجمعية.
واختتم مقدمًا شكره وتقديره لرؤساء الجمعية السابقين وما بذلوه من جهود كبيرة في الأعوام الماضية، تقديرا لجهودهم ووفاءً لهم؛ وهم: "سعود بن عبد العزيز العجالين، عبد الرحمن بن عبد الله العتي، عبد الرحمن بن سعد العتيق، خالد بن عبد الرحمن المحيميد، فهد بن ظافر الشكرة".
30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 06:17 PM
لما بذلوه في السنوات السابقة من جهود في العمل الخيري"خيرية الأفلاج" تمنح عضويتها الشرفية لرؤساء مجلس الجمعية السابقين
منحت جمعية الأفلاج الخيرية، عضويتها الشرفية لرؤساء مجلس الجمعية السابقين، كتقدير وعرفان بالمسؤولية المجتمعية والتطوعية، وما بذلوه في السنوات السابقة من جهود في العمل الخيري.
وقال رئيس خيرية الأفلاج، عبد الرحمن بن عبدالله أبو دجين: إن التكريم أتى تقديراً لما بذله رؤساء الجمعية السابقون، من عطاءات في خدمة المجالات الخيرية والتطوعية ،وعرفان بالمسؤولية المجتمعية وقيمة العمل الخيري المبذول منهم على مدار أعوام، وما قدموا من جهود في خدمة المستفيدين.
وأضاف: كإدارة مكملين لمسيرة العطاء لتقديم الخدمة الأفضل للمستفيدين، بما يحافظ على استدامة التنمية وزيادة الموارد المالية للجمعية والسعي للتطوير الخدمي وتعزيز الدور المجتمعي الفعّال للجمعية.
واختتم مقدمًا شكره وتقديره لرؤساء الجمعية السابقين وما بذلوه من جهود كبيرة في الأعوام الماضية، تقديرا لجهودهم ووفاءً لهم؛ وهم: "سعود بن عبد العزيز العجالين، عبد الرحمن بن عبد الله العتي، عبد الرحمن بن سعد العتيق، خالد بن عبد الرحمن المحيميد، فهد بن ظافر الشكرة".
، "خيرية الأفلاج" تمنح عضويتها الشرفية لرؤساء مجلس الجمعية السابقين ،
المصدر : الخليج 365
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