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السعودية | خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة تهنئة من “بايدن” بمناسبة اليوم الوطني

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محمد جمعه 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 5:42 مساءً, 30 سبتمبر 2021 م

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة تهنئة من فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وأعرب فخامته عن أطيب تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، مشيداً فخامته بالعلاقات الدائمة بين البلدين والممتدة على مدى ثمانية عقود، وأنها لا تزال تشكل حجر زاوية للاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، وتطلع فخامته لمواصلة العمل المشترك في العديد من المجالات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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