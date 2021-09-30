شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : خادم الحرمين يتلقى رسالة من "بايدن" : نتطلع لمواصلة العمل المشترك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة تهنئة من الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وأعرب عن أطيب تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، مشيداً بالعلاقات الدائمة بين البلدين والممتدة على مدى ثمانية عقود، وأنها لا تزال تشكل حجر زاوية للاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، وتطلع لمواصلة العمل المشترك في العديد من المجالات.