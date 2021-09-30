محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة اليوم الوطني للمملكة تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة تهنئة من الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وأعرب فخامته عن أطيب تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، مشيداً فخامته بالعلاقات الدائمة بين البلدين والممتدة على مدى ثمانية عقود، وأنها لا تزال تشكل حجر زاوية للاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، وتطلع فخامته لمواصلة العمل المشترك في العديد من المجالات. 30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 05:36 PM بمناسبة اليوم الوطني للمملكة خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة تهنئة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة تهنئة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة تهنئة من الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وأعرب فخامته عن أطيب تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، مشيداً فخامته بالعلاقات الدائمة بين البلدين والممتدة على مدى ثمانية عقود، وأنها لا تزال تشكل حجر زاوية للاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، وتطلع فخامته لمواصلة العمل المشترك في العديد من المجالات. الكلمات المفتاحية ، خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة تهنئة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ،

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