، هل يتفقان على خطة الإنقاذ؟.. لبنان يشكل وفدًا للتفاوض مع "النقد الدولي" ،

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أعلنت السلطات اللبنانية اليوم (الخميس)، تشكيل وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي؛ تمهيداً لاستئناف المفاوضات حول خطة إنقاذ من شأنها أن تضع حدّاً لانهيار اقتصادي متسارع ينهش بالبلاد منذ عامين.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان أوردته "فرانس 24": "لما كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعاف مالي واقتصادي، فوّض رئيس الجمهورية ميشال عون وفداً بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي".
وبين أن الوفد يضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض.
وجاء تشكيل الوفد بعد حوالي ثلاثة أسابيع من ولادة حكومة "ميقاتي"، التي تعهّدت في بيانها الوزاري "استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد بهدف إخراج لبنان من أزمته".
واستنزف الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، احتياطات مصرف لبنان وأفقد الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها ووضع 78 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وسط هجرة بالآلاف للمقتدرين والميسورين.
30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443 05:18 PM
يضم 4 مسؤولين بينهم نائب رئيس الوزراءهل يتفقان على خطة الإنقاذ؟.. لبنان يشكل وفدًا للتفاوض مع "النقد الدولي"
أعلنت السلطات اللبنانية اليوم (الخميس)، تشكيل وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي؛ تمهيداً لاستئناف المفاوضات حول خطة إنقاذ من شأنها أن تضع حدّاً لانهيار اقتصادي متسارع ينهش بالبلاد منذ عامين.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان أوردته "فرانس 24": "لما كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعاف مالي واقتصادي، فوّض رئيس الجمهورية ميشال عون وفداً بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي".
وبين أن الوفد يضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض.
وجاء تشكيل الوفد بعد حوالي ثلاثة أسابيع من ولادة حكومة "ميقاتي"، التي تعهّدت في بيانها الوزاري "استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد بهدف إخراج لبنان من أزمته".
واستنزف الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، احتياطات مصرف لبنان وأفقد الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها ووضع 78 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وسط هجرة بالآلاف للمقتدرين والميسورين.
، هل يتفقان على خطة الإنقاذ؟.. لبنان يشكل وفدًا للتفاوض مع "النقد الدولي" ،
المصدر : الخليج 365
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